Суарес назвал одно из лучших решений в своей жизни

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Суарес назвал одно из лучших решений в своей жизни

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес назвал свой переход в "Аякс" в 2007 году один из лучших решений в своей жизни.

"Ровно 12 лет назад мы подписали контракт с Суаресом. Хороший выбор, не правда ли?" - написал Twitter "Аякса".

"Переход в "Аякс" - одно из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей карьере. Этот клуб дал мне все! Я всегда за "Аякс", - ответил Суарес.

Форвард выступал за "Аякс" с лета 2007 по январь 2011 года. За голландский клуб он сыграл 159 матчей, забил 111 мячей и отдал 68 голевых передач.

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