Суарес не будет вести переговоры с другими клубами, пока не расторгнет контракт с "Барселоной"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес близок к уходу из клуба.

По сведениям Diario Sport, с 33-летним уругвайцем уже контактировало множество клубов, но игрок не будет вести переговоры, пока не расторгнет соглашение с "Барселоной".

Суарес намерен по-хорошему расстаться с клубом. Он рассчитывает, что руководство с уважением отнесется к его соглашению и выплатит ему компенсацию за досрочный разрыв.

Напомним, что новый наставник каталонцев Рональд Куман по телефону сообщил Суаресу, что он не входит в его планы. Такой подход не понравился уругвайцу.

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