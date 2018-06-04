Суарес: "Не думаю, что Неймар ушел из "Барселоны" из-за денег"

Теги луис суареснеймарбарселонапсж

Суарес: "Не думаю, что Неймар ушел из "Барселоны" из-за денег"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес вспомнил об уходе своего бывшего партнера по линии атаки в клубе Неймара в ПСЖ прошлым летом.

"Мы разговаривали с ним - Месси и я. Неймар спрашивал нас, что мы думаем поэтому поводу, он хотел услышать наше мнение. У него были сомнения. Он находился в клубе долгое время. У него было все, что ему нужно. Я не думаю, что он ушел из-за денег. Он имел много целей, которые он хотел достичь в ПСЖ", - цитирует 31-летнего нападающего Kicker.

Напомним, Неймар озвучил Пересу свои предпочтения по трансферам. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов