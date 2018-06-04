Суарес: "Не думаю, что Неймар ушел из "Барселоны" из-за денег"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес вспомнил об уходе своего бывшего партнера по линии атаки в клубе Неймара в ПСЖ прошлым летом.

" Мы разговаривали с ним - Месси и я. Неймар спрашивал нас, что мы думаем поэтому поводу, он хотел услышать наше мнение. У него были сомнения. Он находился в клубе долгое время. У него было все, что ему нужно. Я не думаю, что он ушел из-за денег. Он имел много целей, которые он хотел достичь в ПСЖ ", - цитирует 31-летнего нападающего Kicker.

Напомним, Неймар озвучил Пересу свои предпочтения по трансферам. | soccernews.ru