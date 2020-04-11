Суарес не исключает своего возвращения в "Насьональ"
Форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес, возможно, вернется в "Насьональ" по окончании контракта с "Барселоной". Об этом рассказал бывший партнер футболиста Себастьян Абреу.
"Я говорил с Суаресом, он сказал мне, что может вернуться в "Насьональ", если я буду там тренироваться", - сказал Абреу в эфире радиостанции 890.
Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14