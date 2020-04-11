Суарес не исключает своего возвращения в "Насьональ"

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Суарес не исключает своего возвращения в "Насьональ"

Форвард "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес, возможно, вернется в "Насьональ" по окончании контракта с "Барселоной". Об этом рассказал бывший партнер футболиста Себастьян Абреу.

"Я говорил с Суаресом, он сказал мне, что может вернуться в "Насьональ", если я буду там тренироваться", - сказал Абреу в эфире радиостанции 890.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гном его поматросил и бросил.Теперь новая игрушка - Лаутаро.В принципе от карлика другого и не ожидалось!

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