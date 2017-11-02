Суарес не поможет сборной Уругвая в матчах с Польшей и Австрией

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Суарес не поможет сборной Уругвая в матчах с Польшей и Австрией

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не будет вызван в сборную Уругвая для участия в товарищеских матчах со сборными Польши (10 ноября) и Австрии (14 ноября), сообщает Sport.es.

По сведениям издания, главный тренер уругвайцев Оскар Табарес решил дать возможность форварду залечить травму колена во время двухнедельного перерыва на матчи сборных. 

В этом сезоне 30-летний Суарес провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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