Суарес не сдержал слез после вылета сборной Уругвая из Кубка Америки

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Суарес не сдержал слез после вылета сборной Уругвая из Кубка Америки

Сегодня, 30 июня, сборная Уругвая проиграла Перу по пенальти (4:5) в четвертьфинале Кубка Америки.

В серии пенальти нападающий каталонцев Луис Суарес единственный не смог забить гол.

В конце встречи футболист сел на поле и заплакал. Товарищи по команде старались его успокоить.

Стоит отметить, что судья отменил три гола сборной Уругвая в основное время.

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу встретиться с Чили. 

А еще: Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки| http://soccernews.ru
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