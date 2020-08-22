Суарес не собирается покидать "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес ответил на вопросы о своём будущем в каталонском клубе.
Контракт уругвайца с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на один сезон, но в последнее время всё чаще появляются слухи о скором уходе игрока.
"Мне никто не говорил, что я больше не нужен команде. Если в клубе так решили, было бы здорово, если бы кто-то сказал мне об этом напрямую. Я желаю "Барсе" только лучшего, и планирую остаться. Но если клуб считает, что я расходный материал, то мы без проблем обсудим это. Хочу приносить столько пользы, сколько смогу. Буду играть здесь, пока на меня рассчитывают", - приводит слова Суареса El Pais.
Напомним, что интерес к 33-летнему форварду проявляют "Ювентус" и "Аякс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14