Суарес не собирается покидать "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес ответил на вопросы о своём будущем в каталонском клубе.

Контракт уругвайца с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на один сезон, но в последнее время всё чаще появляются слухи о скором уходе игрока.

"Мне никто не говорил, что я больше не нужен команде. Если в клубе так решили, было бы здорово, если бы кто-то сказал мне об этом напрямую. Я желаю "Барсе" только лучшего, и планирую остаться. Но если клуб считает, что я расходный материал, то мы без проблем обсудим это. Хочу приносить столько пользы, сколько смогу. Буду играть здесь, пока на меня рассчитывают", - приводит слова Суареса El Pais.

Напомним, что интерес к 33-летнему форварду проявляют "Ювентус" и "Аякс".

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