Суарес не сыграет против "Атлетика"

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Суарес не сыграет против "Атлетика"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит матч с "Атлетиком".

Напомним, что уругваец получил желтую карточку в игре против "Малаги" (2:0). Это пятое предупреждение футболиста в Примере.

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