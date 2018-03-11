Суарес не сыграет против "Атлетика"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес пропустит матч с "Атлетиком".
Напомним, что уругваец получил желтую карточку в игре против "Малаги" (2:0). Это пятое предупреждение футболиста в Примере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|28
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Атлетик Бильбао
|28
|35
|13
|Эспаньол
|28
|35
|14
|Реал Сосьедад
|28
|33
|15
|Леганес
|28
|33
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|28
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13