Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч"

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Суарес не видит конкурентов у Месси в борьбе за "Золотой мяч"Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский форвард "Атлетико" Луис Суарес высказался о шансах Лионеля Месси на "Золотой мяч".

"Я думаю, Лео заслужил "Золотой мяч", потому что на личном уровне он провел прекрасный год, несмотря на то, что с "Барселоной" выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Ла Лиги, выиграл Кубок Америки, на котором тоже стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Это лишь увеличивает его шансы.

Месси заслужил эту награду, потому что столько выиграл как игрок. Нужно всегда помнить о том, как сложно держать такой уровень год за годом. Вручая "Золотой мяч", нужно обращать внимание не только на то, что игрок сделал в течение года, но и смотреть на то, что это за игрок, что он делает год за годом. Я думаю, у Лео нет конкурентов", – сказал Суарес.

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