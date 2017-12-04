Суарес: "Не вижу Неймара в "Реале"

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Суарес: "Не вижу Неймара в "Реале"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес высказался о возможном переходе своего бывшего партнера по команде Неймара, ныне выступающего за французский ПСЖ, в мадридский "Реал".

"Неймар в "Реале"? Нет, этого не может быть. Честно говоря, я его не вижу там. Я знаю, как Неймар восхищается "Барселоной" и своими бывшими партнерами по команде. Я не думаю, что он будет играть в "Реале", - цитирует 30-летнего уругвайца Marca.

Напомним, Неймар входит в число самых грубых игроков Лиги 1

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