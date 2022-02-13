Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Фото: инстаграм Суареса\Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не реализовал удар с пенальти впервые с 2016 года.

До матча с "Хетафе" (4:3) в рамках 24-го тура Ла Лиги Суарес забивал каждый из 22-х ударов с одиннадцатиметровой отметки начиная с 2016 года.

16 ноября 2016 года уругвайский форвард не забил пенальти в матче против сборной Чили (1:3).

В нынешнем сезоне Суарес сыграл в 22 матчах Ла Лиги, в которых забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

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