Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет
Фото: инстаграм Суареса\Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не реализовал удар с пенальти впервые с 2016 года.
До матча с "Хетафе" (4:3) в рамках 24-го тура Ла Лиги Суарес забивал каждый из 22-х ударов с одиннадцатиметровой отметки начиная с 2016 года.
16 ноября 2016 года уругвайский форвард не забил пенальти в матче против сборной Чили (1:3).
В нынешнем сезоне Суарес сыграл в 22 матчах Ла Лиги, в которых забил 8 голов и сделал две результативные передачи.
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|Севилья
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|6
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|Валенсия
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|13
|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|20
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|Сельта Виго
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|Эспаньол
|20
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