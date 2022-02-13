Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Теги атлетико мадридуругвайлуис суарес

Суарес не забил пенальти впервые за 6 лет

Фото: инстаграм Суареса\Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес не реализовал удар с пенальти впервые с 2016 года.

До матча с "Хетафе" (4:3) в рамках 24-го тура Ла Лиги Суарес забивал каждый из 22-х ударов с одиннадцатиметровой отметки начиная с 2016 года.

16 ноября 2016 года уругвайский форвард не забил пенальти в матче против сборной Чили (1:3).

В нынешнем сезоне Суарес сыграл в 22 матчах Ла Лиги, в которых забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

Также не пропустите: Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Вильярреалом". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Томас Тухель поздравил Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира

Томас Тухель поздравил Абрамовича с победой на клубном чемпионате мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов