Суарес не забивает в 18-ти выездных матчах Лиги чемпионов подряд
Форвард "Барселоны" Луис Суарес не смог забить гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:0). Безголевая еврокубковая ничья уругвайца длится на протяжении 18 матчей.
Напомним, "Барселона" проиграла по суме двух матчей (4:3) и вылетела из турнира.
Суарес не отмечался голом на протяжении 18 выездных матчей "Барселоны" в Лиге чемпионов.
Серия взяла начала 20 октября 2015 года, когда игрок не забил ни одного мяча в ворота БАТЭ (2:0).
Не пропустите: Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Клопп на эмоциях выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"
-
Главные новости дня: 7 мая
-
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
-
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
-
Вейналдум и Ориги помогли "Ливерпулю" разгромить "Барселону" и выйти в финал Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Ориги: "Мы боролись ради наших травмированных игроков"
-
Суарес не забивает в 18-ти выездных матчах Лиги чемпионов подряд
-
Игрок ЦСКА Нисимура поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ с "Зенитом"
-
Моуринью ярко высказался о Юргене Клоппе
-
1
Бартомеу - о матче с "Ливерпулем": "Игроки "Барселоны" должны прийти в себя ради клуба и фанатов"
-
Арсен Венгер: "Энфилд" - единственный стадион, куда не хочется ехать. Там невероятная атмосфера"
-
Месси два часа сдавал допинг-тест после ответного матча с "Ливерпулем"
-
Мане: "У меня нет слов. Было очень сложно. Мы просто верили"
-
Клопп на эмоциях выругался в прямом эфире после победы над "Барселоной"
-
Уткин: "Клопп - не только сильный тренер, но и отличный менеджер, который знает, кого ему купить"
-
Главные новости дня: 7 мая
-
2
Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"
-
4
Месси не забивает в гостевых матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов с 2013 года
-
Вальверде: "Как главный тренер я должен взять на себя ответственность за произошедшее"
-
Александер-Арнолд - о четвертом голе после углового: "Этот момент запомнится надолго"
-
Клопп: "Это был невероятный матч. Победа ошеломляющая"
-
1
Впервые с 2013 года в финале Лиги Чемпионов не будет испанской команды
-
2
Дзюба: "Браво, "Ливерпак"! Величайший матч! Клопп - лучший тренер в мире!"
-
Вейналдум: "Мы верили в победу с самого начала"
-
"Ливерпуль" стал третьим клубом в истории ЛЧ, вышедшим в финал после крупного поражения в первой игре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30