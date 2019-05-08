Суарес не забивает в 18-ти выездных матчах Лиги чемпионов подряд

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Суарес не забивает в 18-ти выездных матчах Лиги чемпионов подряд

Форвард "Барселоны" Луис Суарес не смог забить гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (4:0). Безголевая еврокубковая ничья уругвайца длится на протяжении 18 матчей.

Напомним, "Барселона" проиграла по суме двух матчей (4:3) и вылетела из турнира.

Суарес не отмечался голом на протяжении 18 выездных матчей "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Серия взяла начала 20 октября 2015 года, когда игрок не забил ни одного мяча в ворота БАТЭ (2:0).

Не пропустите:  Суарес: "Мы должны подставить грудь под все те пули, что прилетят в нас"| http://soccernews.ru
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