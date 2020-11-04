Суарес не забивает в гостевых матчах ЛЧ с 2015 года

Форвард "Атлетико" Луис Суарес не смог отметиться голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Локомотивом" (1:1).

Уругваец провел на поле все 90 минут матча.

Таким образом, это 23-я безголевая гостевая игра подряд в ЛЧ, в которой Суарес не забивает.

В последний раз он отмечался голом в 2015 году будучи игроком "Барселоны".

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