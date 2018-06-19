Суарес неожиданно сменил позицию перед матчем с Саудовской Аравией



Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес тренировался в воротах перед матчем второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии, сообщает официальный твиттер уругвайской команды.

Стоит отметить, что 31-летний Суарес провел все 90 минут в матче первого тура с Египтом (1:0) и не реализовал несколько убойных моментов.

Матч Уругвай - Саудовская Аравия состоится 20 июня и начнется в 18:00 мск.

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