Суарес: "Неймар был счастлив в "Барселоне", но у него были проблемы другого рода"

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Суарес: "Неймар был счастлив в "Барселоне", но у него были проблемы другого рода"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес рассказал о причинах ухода своего бывшего партнера по команде Неймара из клуба во французский ПСЖ.

"Неймар - зрелый человек и отдает себе отчет о принятом им решении. Конечно, он принимал его с болью в душе, потому что здесь он был счастлив. Но нужно признать, что у него были проблемы другого характера и что он хотел их решить. Это было твердое решение, которое он принял со своей семьей. Я не укоряю его, но восхищаюсь и люблю его за все то, что он дал клубу, и за те отношения, которые у нас были все эти годы", - цитирует 30-летнего уругвайца Marca.

Напомним, Суарес высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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