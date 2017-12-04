Суарес: "Неймар был счастлив в "Барселоне", но у него были проблемы другого рода"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес рассказал о причинах ухода своего бывшего партнера по команде Неймара из клуба во французский ПСЖ.

" Неймар - зрелый человек и отдает себе отчет о принятом им решении. Конечно, он принимал его с болью в душе, потому что здесь он был счастлив. Но нужно признать, что у него были проблемы другого характера и что он хотел их решить. Это было твердое решение, которое он принял со своей семьей. Я не укоряю его, но восхищаюсь и люблю его за все то, что он дал клубу, и за те отношения, которые у нас были все эти годы ", - цитирует 30-летнего уругвайца Marca.

Напомним, Суарес высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru