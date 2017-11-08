Суарес: "Неймар не сожалеет о своем уходе"
Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес опроверг слухи о том, что вингер французского ПСЖ Неймар сожалеет о своем уходе из стана "сине-гранатовых".
"Сожалеет ли Неймар о своем уходе? Совсем нет. Он - достаточно зрелый, чтобы определять самому, сожалеет ли он об уходе или нет, и он сказал бы об это сам, об этом не нужно говорить другим людям. Мы очень скучаем по нему на поле, но больше как за человеком, потому что он был особенным. Нам было очень весело, он все время дарил радость...
Месси и я пытались сделать то, что принесет пользу команде. Но мы никогда не говорили: "Не уходи, потому что ты будешь не счастлив". Мы сказали: "Мы не хотим, чтобы ты уходил", но он был свободен делать то, что хотел. Было больно из-за того, что он ушел, так как мы являемся хорошими друзьями", - цитирует 30-летнего уругвайца Diario Sport.
Напомним, Суарес высказался о возможном переходе Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru
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