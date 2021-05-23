Суарес о чемпионстве: "Месси будет рад за меня"

Фото: твиттер "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес продолжает делиться эмоциями после завоевания чемпионства.

"Было тяжело. Я всегда буду признателен "Атлетико" за то, что они поверили в меня. Страдал не только я, но и моя супруга, мои дети. Я в футболе уже много лет, однако в этом году они пережили больше, чем когда-либо.

"Атлетико" провел замечательный сезон, несмотря на трудности, которые мы иногда испытывали в Ла Лиге. Мы были стабильнее всех. Поэтому мы и стали чемпионами. Наш результат в первом круге был выдающимся, однако то, что потом мы стали терять очки, - это тоже не норма.

Месси будет рад за меня, так как мы друзья. Лео пожелал мне удачи и сказал, что я этого заслуживаю", - приводит слова Суареса AS.

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