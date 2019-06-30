Суарес о незабитом пенальти: "Команда поддержала меня, это необходимо"

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о пережитых эмоциях после вылета из Кубка Америки.

"Я часто сталкивался со сложными ситуациями. Необходимо подняться и двигаться дальше. Команда поддержала меня, это необходимо", - приводит слова Суареса futbol.com.uy.

Напомним, что Уругвай проиграл Перу в серии пенальти, а Суарес стал единственным футболистом не реализовавшим пенальти.

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