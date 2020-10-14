Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах
Форвард Луис Суарес забил два гола в матче отбора к ЧМ-2022 Уругвая с Эквадором (2:4).
Несмотря на дубль футболиста команда проиграла в этой встрече.
Таким образом, на счету Суареса 41 гол за сборную. По данному показателю он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных, обогнав аргентинского форварда Лионеля Месси и бразильца Роналдо (по 39 мячей).
Также футболист стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к мировым первенствам среди сборных Южной Америки.
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|3
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|10
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|9
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|Ирландия
|10
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|Уэльс
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|Грузия
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|О
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|Польша
|10
|25
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|10
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