Суарес обошел Роналдо и Месси и стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах

Форвард Луис Суарес забил два гола в матче отбора к ЧМ-2022 Уругвая с Эквадором (2:4).

Несмотря на дубль футболиста команда проиграла в этой встрече.

Таким образом, на счету Суареса 41 гол за сборную. По данному показателю он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных, обогнав аргентинского форварда Лионеля Месси и бразильца Роналдо (по 39 мячей).

Также футболист стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к мировым первенствам среди сборных Южной Америки.

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