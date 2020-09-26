Суарес обратился к болельщикам "Атлетико"

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Суарес обратился к болельщикам "Атлетико"

Новичок мадридского "Атлетико" Луис Суарес записал видеообращение, адресованное болельщикам команды.

Ролик опубликовала пресс-служба "матрасников" в официальном твиттере клуба.

"Привет всем фанатам "Атлетико"! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне", - сказал 33-летний уругваец.

Суарес перешёл бесплатно из "Барселоны", но в случае определённых достижений "Атлетико" будет обязан заплатить "сине-гранатовым" до 6 миллионов евро бонусами.

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