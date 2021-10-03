Суарес объяснил свое празднование гола в ворота "Барселоны" жестом с телефоном

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился впечатлениями после победы над "Барселоной" (2:0) в матче восьмого тура Ла Лиги.

"Я рад, что команда победила, к этому мы и стремились. Это особенный для меня соперник, но все силы я отдаю "Атлетико".

Я знал, что если забью, то мне придется извиниться. Из уважения к бывшим партнерам, из-за нашей связи с ними, из-за того, какой период сейчас у этой команды.

Мой жест с изображением звонка не адресован Куману – он адресован всем людям, у которых есть мой номер, потому что он не изменился. Я в шутку пообещал детям, что сделаю это", – сказал Суарес.

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