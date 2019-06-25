Суарес объявил об уходе из "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес заявил, что этим летом он уйдёт из каталонского клуба.
"Я покидаю "Барселону". У меня есть предложения из-за границы, но моим приоритетом остаётся Ла Лига. "Сельта" - это возможный вариант продолжения карьеры. Я убеждён, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно", - цитирует 25-летнего футболиста Marca.
Напомним, что вторую половину минувшего сезона хавбек провёл в аренде в лондонском "Арсенале".
Ранее сообщалось об интересе к Суаресу со стороны "Атлетико", "Валенсии" и "Сельты". Его контракт с "Барсой" истекает в 2021 году.
Не пропустите: "Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дани Алвес может оказаться в итальянском гранде
-
"Милан" и "Байер" - фавориты в гонке за защитником "Реала" Эрнандесом
-
"Рубин" сделал предложение Глушакову
-
1
Рабьо сегодня договорится о переходе в "Ювентус"
-
1
Луис Адриано хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ в следующем сезоне
-
Паредес может перейти из ПСЖ в "Лацио" в рамках сделки по Милинковичу-Савичу
-
Три топ-клуба РПЛ ведут борьбу за защитника "Уфы"
-
1
Суарес объявил об уходе из "Барселоны"
-
Влашич прокомментировал травму, полученную в молодёжной сборной Хорватии
-
"Спартак" подтвердил интерес к Баду
-
1
"Ливерпуль" не нашёл покупателей на Миньоле
-
1
Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
-
Неймар согласовал с "Барселоной" условия личного контракта
-
ЦСКА возобновил интерес к перспективному бразильцу
-
2
Глушаков определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
11-летний сын Рейеса подписал контракт с "Реалом"
-
1
"Арсенал" хочет усилиться игроком дортмундской "Боруссии"
-
3
Суарес требовал пенальти за игру рукой вратаря
-
2
Футбол XXI века: "Аякс" (2011-2015)
-
1
"Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32