Суарес объявил об уходе из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес заявил, что этим летом он уйдёт из каталонского клуба.

"Я покидаю "Барселону". У меня есть предложения из-за границы, но моим приоритетом остаётся Ла Лига. "Сельта" - это возможный вариант продолжения карьеры. Я убеждён, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно", - цитирует 25-летнего футболиста Marca.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона хавбек провёл в аренде в лондонском "Арсенале".

Ранее сообщалось об интересе к Суаресу со стороны "Атлетико", "Валенсии" и "Сельты". Его контракт с "Барсой" истекает в 2021 году.

Не пропустите: "Барселона" и "Интер" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru