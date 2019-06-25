Суарес объявил об уходе из "Барселоны"

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Суарес объявил об уходе из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес заявил, что этим летом он уйдёт из каталонского клуба.

"Я покидаю "Барселону". У меня есть предложения из-за границы, но моим приоритетом остаётся Ла Лига. "Сельта" - это возможный вариант продолжения карьеры. Я убеждён, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно", - цитирует 25-летнего футболиста Marca.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона хавбек провёл в аренде в лондонском "Арсенале".

Ранее сообщалось об интересе к Суаресу со стороны "Атлетико", "Валенсии" и "Сельты". Его контракт с "Барсой" истекает в 2021 году.

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