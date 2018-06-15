Суарес оценил свою игру в матче с Египтом

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес высказался о своей игре в матче с Египтом (1:0).

"Всегда требую от себя большего. В Екатеринбурге я не выполнил задачу и способен приносить сборной куда больше пользы" - приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

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