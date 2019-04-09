Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее

Форвард "Барселоны" Луис Суарес принял важное решение по своему будущему, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 32-летний футболист хочет продолжить выступать за "блауграну" и продлить контракт, истекающий в 2021 году.

Уругваец объявил о своих намерениях руководству каталонского клуба и попросил не затягивать с подписанием нового соглашения.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года, сыграл 240 матчей, забил 175 голов и сделал 94 ассиста.

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