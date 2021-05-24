Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"

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Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своих планах продолжить играть за мадридскую команду.

Напомним, что контракт между сторонами истекает в июне 2022 года, но в нём есть пункт о досрочном расторжении по желанию футболиста этим летом.

"Я абсолютно уверен, что останусь. Меня здесь очень хорошо приняли, отношение с первой минуты было замечательным", - цитирует Суареса Marca.

34-летний уругваец перешёл в "Атлетико" из "Барселоны" в сентябре 2020 года. В его активе 21 гол и 3 ассиста в 38 матчах.

Не пропустите: Суарес о чемпионстве: "Месси будет рад за меня". | http://soccernews.ru
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