Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес рассказал о своих планах продолжить играть за мадридскую команду.

Напомним, что контракт между сторонами истекает в июне 2022 года, но в нём есть пункт о досрочном расторжении по желанию футболиста этим летом.

"Я абсолютно уверен, что останусь. Меня здесь очень хорошо приняли, отношение с первой минуты было замечательным", - цитирует Суареса Marca.

34-летний уругваец перешёл в "Атлетико" из "Барселоны" в сентябре 2020 года. В его активе 21 гол и 3 ассиста в 38 матчах.

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