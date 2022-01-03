Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"

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Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес решил ближайшим летом перейти в другую команду.

По информации Calciomercato, следующим клубом 34-летнего футболиста станет "Интер Майами".

Уругваец планирует перебраться в МЛС следующим летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "Атлетико" 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Не пропустите: Суарес получил два предложения из МЛС. | http://soccernews.ru
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