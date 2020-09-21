Суарес отказал "Барселоне" в расторжении контракта за 7 миллионов евро

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не принял условия, предложенные клубом для досрочного прекращения сотрудничества.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" готовы заплатить футболисту за расторжение контракта 7 миллионов евро.

Однако звёздный уругваец хочет больше заработать на уходе из "Барсы". Ранее сообщалось, что речь идёт о 14 миллионах.

33-летний Суарес выступает за "блауграну" с июля 2014 года, сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов. Его соглашение с клубом истекает по окончании сезона 2020/21.

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