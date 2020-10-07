Суарес отказал ПСЖ перед переходом в "Атлетико"

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Суарес отказал ПСЖ перед переходом в "Атлетико"

Форвард Луис Суарес мог продолжить карьеру в ПСЖ, однако о трансфере так и не удалось договориться. Об этом сообщает Marca.

"Барселона" и парижане вели переговоры по поводу перехода уругвайца, однако каталонцы не отпустили Суареса в другой клуб. Сам футболист также не хотел выступать в чемпионате Франции.

В итоге футболист перешел в "Атлетико", заключив двухлетний контракт. В составе мадридского клуба 33-летний игрок уже провел три матча, отличившись двумя голами и одним ассистом.

А еще: Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"| http://soccernews.ru
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