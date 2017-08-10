Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес отказался переходить в "Наполи", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" приняли предложение неаполитанцев по трансферу 23-летнего испанца в размере 14 миллионов евро.

Однако сам Суарес не захотел покидать каталонский клуб, несмотря на туманные перспективы в плане игрового времени.

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