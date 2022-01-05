Суарес отказался перейти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" не сумел договориться с уругвайским нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист отказался переходить в итальянский клуб, который ищет замену испанскому форварду Альваро Морате, готовящемуся перейти в "Барселону". Стоит отметить, что летом 2020 года Суарес был близок к переходу в "Ювентус", но трансфер в последний момент сорвался. Таким образом, "Юве" пока отказывается отпускать Морату.

В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 25 матчей во все турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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