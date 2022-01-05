Суарес отказался перейти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" не сумел договориться с уругвайским нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, футболист отказался переходить в итальянский клуб, который ищет замену испанскому форварду Альваро Морате, готовящемуся перейти в "Барселону". Стоит отметить, что летом 2020 года Суарес был близок к переходу в "Ювентус", но трансфер в последний момент сорвался. Таким образом, "Юве" пока отказывается отпускать Морату.
В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел за "Атлетико" 25 матчей во все турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Эспаньол
|20
|14