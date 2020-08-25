Суарес отказывается уходить из "Барселоны"

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Суарес отказывается уходить из "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не хочет менять команду этим летом, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, звёздный уругваец не готов покидать "Камп Ноу", поскольку в другом клубе он сильно потеряет в деньгах.

"Барса" платит 33-летнему футболисту 25 миллионов евро в год (до вычета налогов), а тот же "Аякс" предлагает всего 3 миллиона чистыми.

Напомним, что контракт Суареса с "блауграной" истечёт следующим летом. Новый главный тренер каталонской команды Рональд Куман на форварда не рассчитывает.

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