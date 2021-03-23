Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом
Фото сайт Puma
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о благотворительной акции, которую он организует совместно с компанией Puma в честь 500-го гола за карьеру.
По словам уругвайца, молодёжные футбольные команды из семи городов безвозмездно получат 500 мячей, каждый из которых будет сопровождаться письмом от него.
Проект распространяется на города, в которых базируются клубы, имеющие отношение к карьере 34-летнего футболиста.
Напомним, что Суарес до "Атлетико" выступал за "Насьонал", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону". Также он с 2007 года защищает цвета сборной Уругвая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14