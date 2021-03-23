Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом

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Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом

Фото сайт Puma

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал о благотворительной акции, которую он организует совместно с компанией Puma в честь 500-го гола за карьеру.

По словам уругвайца, молодёжные футбольные команды из семи городов безвозмездно получат 500 мячей, каждый из которых будет сопровождаться письмом от него.

Проект распространяется на города, в которых базируются клубы, имеющие отношение к карьере 34-летнего футболиста. 

Напомним, что Суарес до "Атлетико" выступал за "Насьонал", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону". Также он с 2007 года защищает цвета сборной Уругвая.

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