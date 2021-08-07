Суарес отреагировал на уход Месси из "Барселоны"

Фото инстаграм Луиса Суареса

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес высказался о том, что "Барселону" покинул Лионель Месси.

"Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в "Барселоне". Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали.

Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял с тех пор, как я приехал, потому что ты - великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в "Барселоне" и что мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что то, что произойдёт в будущем, будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю", - написал Суарес в своём инстаграме.

Уругваец и аргентинец вместе выступали за "Барсу" с 2014 по 2020 год.

"Сине-гранатовые" не сумели сохранить свою главную звезду из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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