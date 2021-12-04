Суарес озвучил причины проблем Месси с адаптацией в ПСЖ

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Суарес озвучил причины проблем Месси с адаптацией в ПСЖ

Фото инстаграм Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассказал, с чем связана невыразительная игра форварда ПСЖ Лионеля Месси.

Напомним, что уругваец и аргентинец вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 год.

"Мы ежедневно на связи, но не обсуждаем ожидания. Мы говорим об играх, о семьях. Месси признался, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно", - приводит слова Суареса Onze.

В составе ПСЖ 34-летний Месси забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

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