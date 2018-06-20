Суарес - первый уругваец, забивавший голы на трех Чемпионатах Мира

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес забил гол в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (1:0, первый тайм).

Стоит отметить, что Суарес стал первым уругвайским игроком в истории, которых сумел отличиться на трех мундиалях.

Ранее 31-летний Суарес забивал на ЧМ-2010 (3 мяча) и ЧМ-2014 (2 гола).

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