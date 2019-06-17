Суарес - первый в списке спортивных злодеев по версии ESPN

Стало известно, кто вошел в топ -10 главных спортивных злодеев по итогам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game. Об этом сообщает ESPN UK.

Самым главным злодеем стал уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который славится тем, что кусает своих соперников.

На втором месте расположился Джои Бартон. Третьим стал известный боксёр Майк Тайсон.

Рейтинг топ-10 главных спортивных злодеев:

1. Луис Суарес (футболист)

2. Джои Бартон (футболист)

3. Майк Тайсон (боксер)

4. Жозе Моуринью (футболист, тренер)

5. Диего Коста (футболист)

6. Флойд Мейвезер-младший (боксер)

7. Серхио Рамос (футболист)

8. Дэвид Уорнен (крикет)

9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)

10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)

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