Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом
В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может разорвать договор с "Атлетико" уже этим летом. Руководство "матрасников" всерьез взволновано и следит за настроением форварда, сообщает Marca.
Такое же условие было в контракте у Давида Вильи, который в 2014 году ушел из команды, отыграв лишь сезон.
Суть опции состоит в том, что 34-летний уругваец может в одностороннем порядке разорвать контракт до 30 июня, несмотря на то, что соглашение действует до лета 2022 года.
Ей футболист сможет воспользоваться, если адаптация в команде пойдет не по плану. Однако, сам игрок на данный момент абсолютно всем доволен. К тому же он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 16 голами.
Читать также: Луис Суарес: "Куман прямо сказал, что я не вхожу в его планы" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14