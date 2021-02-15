Суарес, по условиям контракта, может уйти из "Атлетико" летом

В контракте Луиса Суареса есть пункт, по которому он может разорвать договор с "Атлетико" уже этим летом. Руководство "матрасников" всерьез взволновано и следит за настроением форварда, сообщает Marca.

Такое же условие было в контракте у Давида Вильи, который в 2014 году ушел из команды, отыграв лишь сезон.

Суть опции состоит в том, что 34-летний уругваец может в одностороннем порядке разорвать контракт до 30 июня, несмотря на то, что соглашение действует до лета 2022 года.

Ей футболист сможет воспользоваться, если адаптация в команде пойдет не по плану. Однако, сам игрок на данный момент абсолютно всем доволен. К тому же он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 16 голами.