Суарес: "Победа "Барселоны" в Кубке Испании не компенсирует вылет из Лиги Чемпионов"

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Суарес: "Победа "Барселоны" в Кубке Испании не компенсирует вылет из Лиги Чемпионов"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал завоевание Кубка Испании после победы в финале над "Севильей" со счетом 5:0.

"Мы отлично начали матч и у нас все получалось. Мы были очень сконцентрированы на этом поединке, так как хотели выиграть трофей ради наших болельщиков. Это важный титул, но он не может компенсировать вылет из Лиги Чемпионов. Я до сих пор удивлен тем, что это случилось. Но теперь нам остается только идти дальше", – цитирует AFP Суареса.

Напомним, что "Барселона" стала обладателем Кубка Испании в 30-й раз в своей истории.

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