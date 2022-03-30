Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке

Теги луис суаресуругвайлионель мессиаргентина

Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке.

Суарес отличился в матче с Чили (2:0) и на его счету стало 29 голов в 62 матчах. По этому показателю он опередил аргентинского форварда Лионеля Месси (28).

Стоит отметить, что рекордсменом по числу голов в квалификациях чемпионата мира является гватемалец Карлос Руес (39 голов). Далее идут португалец Криштиану Роналду (36) и иранец Али Даеи (35).

Не пропустите: "Аякс" выставил ценник на Антони. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Стал известен состав первой корзины для жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов