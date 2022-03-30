Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке
Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал лучшим бомбардиром отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке.
Суарес отличился в матче с Чили (2:0) и на его счету стало 29 голов в 62 матчах. По этому показателю он опередил аргентинского форварда Лионеля Месси (28).
Стоит отметить, что рекордсменом по числу голов в квалификациях чемпионата мира является гватемалец Карлос Руес (39 голов). Далее идут португалец Криштиану Роналду (36) и иранец Али Даеи (35).
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