Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес стал лучшим бомбардиром в Южной Америке.

Форвард отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата мира с Венесуэлой (4:1). Теперь на его счету стало 28 голов в отборах к чемпионатам мира. По этому показателю уругваец опередил аргентинца Лионеля Месси (27).

В нынешнем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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