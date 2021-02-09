Суарес побил рекорд Роналду в Примере

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес оформил дубль в домашнем матче Примеры против "Сельты" (2:2).

В 17 играх текущего розыгрыша чемпионата Испании звёздный футболист забил 16 мячей.

Таким образом, уругваец установил новый рекорд турнира, быстрее всех в 21-м веке отличившись 16 голами в Примере в дебютном сезоне за новую команду.

Суарес превзошёл достижение экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду, в активе которого в 17 первых матчах в Примере было 15 голов.

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