Суарес подарил Коутиньо на Рождество бутылку водки



Нападающий "Барселоны" Луис Суарес сделал подарок полузащитнику "Ливерпулю" Филиппе Коутиньо, сообщает The Sun.

По сведениям издания, уругвайский форвард передал бразильцу бутылку водки. Ранее оба игрока вместе играли за мерсисайдцев.

Видео: Суарес дарит водку Коутиньо.

هدية لويس سواريز لـ فيليب كوتينهو بمُناسبة أعياد الميلاد pic.twitter.com/zVh19XsyNn — FCBW Media (@FCBW_Media01) 20 декабря 2017 г.

Напомним, что "Барселона" близка к трансферу Коутиньо за 150 миллионов евро.

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