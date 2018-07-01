Суарес поддержал Месси после вылета из Чемпионата Мира

Теги аргентиналионель мессилуис суарес

Суарес поддержал Месси после вылета из Чемпионата МираФорвард сборной Уругвая Луис Суарес поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси после его вылета из Чемпионата Мира, информирует El Mundo Deportivo.

Так, одноклубник пятикратного обладателя "Золотого мяча" по каталонской "Барселоне" сказал: "Как друг Лео я переживаю вместе с ним, это очень трудный день. Я поддерживаю его и желаю ему выше поднять голову как можно скорее".

Напомним, Маскерано призвал оставить Месси в покое. | soccernews.ru

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