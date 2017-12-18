Суарес поделился ожиданиями от Эль Класико

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Суарес поделился ожиданиями от Эль Класико

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился мыслями о значимости предстоящего Эль Класико.

"Победа над "Реалом" станет подспорьем в чемпионской гонке. Впрочем, есть и другие конкуренты - "Атлетико" и "Валенсия" - цитирует Суареса Sport.es.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 23 декабря в 15:00 по московскому времени. 

Не пропустите: "Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала". | http://soccernews.ru

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