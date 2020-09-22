Суарес подозревается в мошенничестве при получении итальянского гражданства
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пытался нечестным путём стать гражданином Италии.
По информации La Repubblica, футболист прибегнул к мошеннической схеме, чтобы успешно сдать экзамен по итальянскому языку.
Сообщается, что уругваец заранее получил ответы на вопросы, что помогло ему пройти тестирование.
Сейчас компетентные органы проверяют, кто был соучастником форварда "Барсы".
Напомним, что 33-летний Суарес мог оказаться в "Ювентусе", но туринский клуб уже отказался от его подписания.
Не пропустите: Onda Cero сообщило, на каких условиях Суарес покинет "Барселону". | http://soccernews.ru
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