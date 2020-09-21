Суарес покидает "Барселону". Стороны договорились о расторжении контракта

Форвард "Барселоны" Луис Суарес договорился с клубом о расторжении контракта. Об этом сообщает

Клуб отпустит 33-летнего игрока бесплатно, а он частично откажется от зарплаты, положенной ему за последний год по контракту.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия соглашения с мадридским "Атлетико".

Суарес выступает за "блауграну" с июля 2014 года, он сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов. Его соглашение с клубом истекает по окончании сезона 2020/21.

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