Суарес получил два предложения из МЛС
Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может перебраться в США, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, форварду сделали предложения два клуба североамериканской лиги МЛС. Также футболистом интересуется "Коринтианс". Контракт уругвайца с "Атлетико" истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
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