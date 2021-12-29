Суарес получил два предложения из МЛС

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Суарес получил два предложения из МЛС

Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может перебраться в США, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, форварду сделали предложения два клуба североамериканской лиги МЛС. Также футболистом интересуется "Коринтианс". Контракт уругвайца с "Атлетико" истекает летом 2022 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Суарес провел 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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