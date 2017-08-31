Суарес получил разрешение от врачей "Барселоны" на участие в матче своей сборной против Аргентины

Теги уругвайаргентиналуис суаресбарселона

Суарес получил разрешение от врачей "Барселоны" на участие в матче своей сборной против АргентиныФорвард сборной Уругвая Луис Суарес получил разрешение от врачей своего клуба каталонской "Барселоны" на участие в матче своей национальной команды против Аргентины.

Как информирует El Mundo Deportivo, восстановление 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" от травмы колена, полученной в поединке за Суперкубок Испании против мадридского "Реала", прошло с опережением графика. Поэтому медицинский штаб каталонского гранда дал свое согласие на то, чтобы футболист принял участие в игре отборочного турнира к Чемпионату Мира против аргентинцев.

Не пропустите превью к матчу Уругвай - Аргентина. | soccernews.ru

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