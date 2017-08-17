Суарес получил травму в игре с "Реалом"

Теги луис суаресреал мадридбарселона

Суарес получил травму в игре с "Реалом"Нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил травму в ответном матче за Суперкубок Испании против "Реала" (0:2).

Как сообщает пресс-служба клуба, уругвайский футболист травмировал правое колено.

Уже сегодня Суарес пройдет медицинское обследование, после которого врачи огласят подробности повреждения и сроки восстановления.

По сумме двух матчей "Реал" выиграл у "Барселоны" со счетом 5:1 | http://soccernews.ru

комментарии
Конь

Всё проще. Он сам себя за колено грызанул.

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Конь

Я думал,что зубатый хотел коня за копыто укусить.

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