Суарес получил травму в игре с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес получил травму в ответном матче за Суперкубок Испании против "Реала" (0:2).

Как сообщает пресс-служба клуба, уругвайский футболист травмировал правое колено.

Уже сегодня Суарес пройдет медицинское обследование, после которого врачи огласят подробности повреждения и сроки восстановления.

По сумме двух матчей "Реал" выиграл у "Барселоны" со счетом 5:1 | http://soccernews.ru