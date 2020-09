Форвард Луис Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны". Ранее футболист стал игроком мадридского "Атлетико".



Уругваец подошел к своему шкафчику в каталонском клубе и сфотографировался вместе со своими детьми.



На пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, футболист не сдержал эмоций.

