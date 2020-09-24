Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны"

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Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны"

Форвард Луис Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны". Ранее футболист стал игроком мадридского "Атлетико".

Уругваец подошел к своему шкафчику в каталонском клубе и сфотографировался вместе со своими детьми.

На пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, футболист не сдержал эмоций.

Напомним, что нападающий перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

Не пропустите: Стала известна зарплата Суареса в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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