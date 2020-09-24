Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны"
Форвард Луис Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны". Ранее футболист стал игроком мадридского "Атлетико".
Уругваец подошел к своему шкафчику в каталонском клубе и сфотографировался вместе со своими детьми.
На пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, футболист не сдержал эмоций.
Saying goodbye to his locker. 9️⃣@LuisSuarez9 #9raciasLuis pic.twitter.com/Kwa5djJMNN— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2020
Напомним, что нападающий перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.
В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
Не пропустите: Стала известна зарплата Суареса в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14