Форвард Луис Суарес попрощался с раздевалкой "Барселоны". Ранее футболист стал игроком мадридского "Атлетико".



Уругваец подошел к своему шкафчику в каталонском клубе и сфотографировался вместе со своими детьми.



На пресс-конференции, посвященной уходу из клуба, футболист не сдержал эмоций.

Напомним, что нападающий перешёл из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента.

В составе "сине-гранатовых" за шесть сезонов Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

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